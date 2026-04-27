Accademia Taekwondo Modena | grande bottino di medaglie agli Interregionali di Riccione

Gli atleti dell'Accademia Taekwondo Modena hanno ottenuto un risultato significativo agli Interregionali di Riccione, una competizione che ha visto la partecipazione di circa 1300 atleti provenienti da 110 società. Durante il fine settimana, gli sportivi hanno conquistato numerose medaglie, mettendo in mostra le proprie abilità in un evento di grande rilievo nel settore del taekwondo. La manifestazione si è svolta nella città di Riccione, attirando numerosi partecipanti e pubblico.

Weekend da incorniciare per gli atleti dell'Accademia Taekwondo Modena, protagonisti assoluti agli Interregionali di Riccione con la partecipazione di circa 1300 atleti e 110 società. La Società Modenese ha conquistato 45 medaglie e ben 2 coppe di squadra che premiano le migliori 4 società per.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Taekwondo, campionati interregionali: i ragazzi delle Fiamme Oro fanno incetta di medagliereTre ori, tre argenti e tre bronzi conquistati dagli atleti del gruppo sportivo della Polizia di StatoLa Sezione giovanile delle Fiamme Oro ha... Campionati Interregionali di Combattimento: nuove medaglie per la "ASD Scuola TaeKwonDo Salerno"La ASD Scuola TaeKwonDo Salerno del Maestro Francesco Rocciola vince con i propri atleti ai Campionati Interregionali di Combattimento in scena il 18... Una raccolta di contenuti Si parla di: Modena di corsa con l’Accademia: sport e solidarietà in movimento. Taekwondo, gare super in AlbaniaPrestazione meravigliosa per gli atleti dell’Accademia Taekwondo Modena all’ E3 Gp Qualifier di Tirana, gara internazionale che permetteva la qualificazione al Grand Prix di Tallinn di Aprile e che ... ilrestodelcarlino.it El Koudri e Kachakeche in trionfo: l’Accademia fa il bis agli ItalianiMODENA. Due giovani modenesi sul tetto d’Italia e una città che può festeggiare un altro risultato prestigio nello sport. È stato un weekend da incorniciare per l’Accademia Taekwondo Modena, protagoni ... msn.com