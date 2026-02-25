Scuola | Santori Lega bene 30 milioni da Valditara per bene comune Gualtieri prenda esempio
Il capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, Fabrizio Santori, ha rilasciato una nota in cui esprime la sua soddisfazione per i “trenta milioni stanziati dal ministro Giuseppe Valditara per educare i giovani alla cura degli spazi pubblici e del patrimonio scolastico. Questo rappresenta un segnale culturale chiaro: il bene comune deve essere rispettato, valorizzato e custodito ogni giorno. Tuttavia, il sindaco dovrebbe prendere esempio, poiché a Roma, purtroppo, si verifica l’esatto contrario. Situazione dei Parchi a Roma. I parchi della Capitale versano in condizioni di abbandono, degrado e, in alcuni casi, presentano pericoli evidenti. Queste strutture, fondamentali per i nostri quartieri, rimangono senza la necessaria manutenzione, con infiltrazioni, recinzioni provvisorie, aree interdette e interventi rinviati da anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
