Visita a sorpresa del Ministro Salvini al banchetto della Lega in via Emilia Centro

Oggi pomeriggio a Modena, il Ministro alle infrastrutture e trasporti e Vicepremier Salvini ha fatto una visita a sorpresa al banchetto della Lega situato in via Emilia Centro sotto il portico del Collegio. La presenza del ministro si è verificata durante la campagna per il referendum, e l’evento si è svolto senza preavviso, attirando l’attenzione dei presenti.

Fuori programma oggi pomeriggio in centro a Modena. Il Ministro alle infrastrutture e trasporti e Vicepremier Salvini è giunto inaspettatamente al banchetto della Lega che si svolgeva come d'abitudine sotto il portico del Collegio, per sostenere la campagna del "sì" al referendum. Il Ministro è stato circondato dall’entusiasmo dei presenti e diverse persone si sono messe pazientemente in fila per un selfie. ModenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Associazione culturale o moschea?", FdI chiede verifiche in via San Faustino Grosso d'Argento a Francesca Albanese, il sindaco Mezzetti: "Difendere i diritti umani non significa aderire a ogni dichiarazione” 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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