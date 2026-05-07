Svolta piscine e impianti | meno attese per le riparazioni la manutenzione va direttamente a Milanosport

A partire da giugno, le riparazioni e la manutenzione degli impianti sportivi, tra cui le piscine di quartiere, saranno gestite direttamente da Milanosport. Questa modifica mira a ridurre i tempi di intervento, che finora potevano essere lunghi a causa delle autorizzazioni e delle procedure amministrative. La novità riguarda soprattutto le strutture pubbliche, che in passato presentavano frequenti chiusure temporanee per guasti o lavori di manutenzione.

Quante volte i milanesi hanno trovato la propria piscina di quartiere chiusa per un guasto improvviso o una riparazione “in attesa di autorizzazione”? Da giugno questo scenario potrebbe diventare un ricordo. Addio alla “triangolazione” con MMDurante l’ultima commissione sport a Palazzo Marino.🔗 Leggi su Milanotoday.it Acqualagna: manutenzione straordinaria alla piscina comunale Notizie correlate Milanosport: assunzioni, app e corsi. Per le piscine estate da bollino rossoUn'app per prenotare le corsie del nuoto libero o acquistare i corsi per il prossimo anno, così sarà rinnovato anche il sito web. MilanoSport: tra boom di utenti e impianti chiusi per i cantieri? Cosa scoprirai Quali piscine rimarranno aperte per il nuoto quest'estate? Come faranno 130. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un’assemblea generale dinamica in aqua suisse; Dal 3 giugno corsi e centri estivi a la piscina Scalabrella; Tornano i centri estivi Uisp Orvieto – Ssd Sport e Sociale tra sport, piscina e divertimento educativo. Svolta piscine e impianti: meno attese per le riparazioni, la manutenzione va direttamente a MilanosportStop ai passaggi burocratici con MM per gli interventi ordinari. L’obiettivo? Impianti più efficienti e meno chiusure improvvise. Gorini (Verdi): Direzione giusta come per il verde pubblico ... milanotoday.it Piscine nel Levante, la svolta degli impianti: Entro il 2028 rete all’avanguardiaC’è fermento tra le piscine del Levante. Tra lavori in corso e altri in procinto di partire, chiusure ormai prossime e inevitabili disagi, la prospettiva è quella di avere in futuro impianti ... ilsecoloxix.it CAMPIONESSE REGIONALI!!!!! Il 30 aprile 2026, presso la piscina “Pellini” di Perugia, si è svolta la fase regionale dei Giochi della Gioventù di nuoto per la seconda categoria, con una nutrita partecipazione di istituti provenienti da tutta l’Umbria. Grande a - facebook.com facebook