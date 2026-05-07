Milanosport | assunzioni app e corsi Per le piscine estate da bollino rosso

Milanosport ha annunciato nuove assunzioni, il lancio di un'app dedicata alla prenotazione delle corsie di nuoto libero e all'acquisto dei corsi per l'anno successivo, e il rinnovo del sito web. Con l’arrivo della stagione estiva, le piscine della città si trovano in piena attività, e la gestione delle prenotazioni si prepara ad affrontare un aumento di richieste, con il rischio di code e affollamenti.

Un'app per prenotare le corsie del nuoto libero o acquistare i corsi per il prossimo anno, così sarà rinnovato anche il sito web. Bene anche i dati delle interazioni social 8.835 follower su Instagram e 14.014 su Facebook, strumenti di marketing che permettono di attirare sempre più utenti e quindi vendere più corsi, abbonamenti e ingressi, nelle intenzioni del dg di MilanoSport Lorenzo Lamperti. Ma le cose nel mondo reale non vanno sempre altrettanto bene: se infatti viene rivendicato con orgoglio il rinforzo del personale - 49 dipendenti totali con un trend in crescita: si è passati da 128 nel 2022 a 149 nel 2025. Così sono stati «assoldati» 510 collaboratori sportivi tra istruttori e assistenti bagnanti - e il numero degli utenti - i clienti censiti sono saliti da 108mila del 2024 a 127.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milanosport: assunzioni, app e corsi. Per le piscine estate da bollino rosso Notizie correlate Autostrade: domenica da bollino rosso, le previsioni di trafficoLa giornata di domenica 3 maggio 2026 si preannuncia come momento critico per la rete autostradale ligure per via dei rientri. Traffico per le vacanze di Pasqua, ecco le strade da bollino rossoFIRENZE – L’esodo di Pasqua entra nel vivo anche in Toscana: bollino rosso già da questa sera per le partenze, con i tratti autostradali regionali e...