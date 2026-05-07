Svolta melanoma la prevenzione si fa legge | l' annuncio alla Camera ricordando Roberta Repetto

In Italia si avvicina l’approvazione di una legge che introdurrà la giornata nazionale dedicata alla prevenzione del melanoma. La notizia è stata annunciata in Parlamento, con un ricordo a Roberta Repetto, figura legata alla battaglia contro il tumore della pelle. La legge prevede l’istituzione di una giornata annuale dedicata alla sensibilizzazione e alla diffusione di informazioni sulla prevenzione del malato.

In Italia si avvina l'approvazione di una legge che andrà a istituire la giornata nazionale per la prevenzione del melanoma. Lo ha annunciato Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati in occasione dei lavori per l'ottava edizione del ‘Melanoma.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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