Il melanoma è una forma di tumore che si sviluppa dai melanociti, le cellule che determinano il colore della pelle. Viene descritto come una neoplasia maligna e può colpire persone di tutte le età. La diagnosi precoce e la prevenzione sono fondamentali, e per farlo si utilizza la regola dell'ABCDE, un metodo che aiuta a riconoscere i segni sospetti sui nei.

Firenze, 18 marzo 2026 – Il melanoma è una neoplasia maligna che nasce dai melanociti, le cellule responsabili del colore della nostra pelle. Sebbene rappresenti solo una piccola frazione dei tumori cutane i totali, la sua pericolosità risiede nella velocità con cui può diffondersi (metastatizzare) ad altri organi come polmoni, fegato o cervello, se non individuato in tempo. Tuttavia, i dati clinici del 2025 portano una speranza concreta: la sopravvivenza a cinque anni supera ormai il 90% per i casi scoperti nelle fasi iniziali. Matteo Renzi: “Ho rimosso un melanoma, la prevenzione salva la vita” Riconoscere il nemico: la regola dell'ABCDE. Si possono valutare i trattamenti in base alle caratteristiche del tumore, del microambiente e del sistema immunitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Melanoma: cos’è, come si cura e perché la prevenzione parte dalla regola dell'ABCDE

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