Roberta Repetto morta di melanoma dopo l’asportazione di un neo | Se informata non si può escludere che avrebbe accettato le cure

Nel 2018, Roberta Repetto, figlia di un’ex sindaca, è deceduta a causa di un melanoma. La donna era stata sottoposta a un intervento di asportazione di un neo prima della diagnosi. Durante i due anni successivi, aveva seguito trattamenti alternativi a base di tisane e bagni nel fiume, senza ricorrere alle cure mediche convenzionali. La famiglia ha dichiarato che, se fosse stata correttamente informata sulla gravità della malattia, potrebbe aver scelto un percorso diverso.

Brescia, 8 aprile 2026 – Nel 2018 Roberta Repetto, figlia dell’ex sindaca di Chiavari, Paola Repetto, morì stroncata da un melanoma, curato per due anni con tisane e bagni nel fiume. Una vicenda per la quale la giustizia ha assolto con formula piena sotto il profilo penale il medico bresciano Paolo Oneda, che asportò alla donna un neo (senza eseguire un esame istologico) con pratiche alternative nel centro olistico Anidra, in Liguria. Se la 40enne fosse stata debitamente informata sui rischi del melanoma, non può essere escluso che avrebbe accettato le cure che potevano salvarle la vita. Per questo l'assoluzione del medico camice bianco, pur confermata dal punto di vista penale (dato che la procura generale non aveva fatto ricorso) deve essere invece valutata da un giudice civile che potrà stabilire un risarcimento alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Roberta Repetto, morta di melanoma dopo l’asportazione di un neo: “Se informata, non si può escludere che avrebbe accettato le cure” Morta dopo asportazione neo in un centro olistico: medico bresciano dovrà risarcire la famigliaBrescia, 21 gennaio 2026 – Il medico bresciano Paolo Oneda dovrà risarcire la famiglia di Roberta Repetto, 40enne morta per un melanoma dopo che il... Morta dopo rimozione neo, ecco perché il medico che operò Roberta dovrà risarcire la famigliaSono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione che ha disposto un risarcimento del danno in sede civile nei confronti della... Si parla di: Morte di Roberta Repetto: riconosciuta la responsabilità del dottor Oneda. Roberta Repetto, morta di melanoma dopo l’asportazione di un neo: Se informata, non si può escludere che avrebbe accettato le cureLe motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha annullato, limitatamente agli effetti civili, l’assoluzione del medico bresciano Paolo Oneda (assolto invece sotto il profilo penale). ilgiorno.it Morta dopo l’asportazione di un neo in casa, la Cassazione: Se informata forse avrebbe accettato le cureLe motivazioni della Corte che ha rinviato al giudice civile il risarcimento della famiglia Genova – Se Roberta Repetto, la donna di 40 anni morta dopo l'asportazione di un neo su un tavolo da cucina ... ilsecoloxix.it