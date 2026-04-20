Il 9 e 10 aprile si è svolto a Washington il secondo Space Dialogue tra Italia e Stati Uniti, un incontro dedicato alla cooperazione nel settore spaziale. L’iniziativa, avviata circa un anno fa durante un vertice tra la premier italiana e il presidente americano, ha visto la partecipazione di rappresentanti dei due paesi. L’obiettivo principale è stato quello di approfondire le collaborazioni e le intese in ambito spaziale tra i due governi.

Il 9 e 10 aprile scorsi, a Washington, si è tenuto il secondo Space Dialogue bilaterale tra Italia e Stati Uniti, il format diplomatico dedicato alla cooperazione spaziale lanciato un anno fa dal vertice tra la premier Giorgia Meloni e il presidente Donald Trump. Sul tavolo, un’agenda ambiziosa: sicurezza spaziale, programma Artemis, governance multilaterale, commercio e regolazione. Il Dialogo non nasce dal nulla, ma segue l’impegno assunto nell’aprile 2025 dalla premier Meloni e dal presidente Trump di rafforzare la cooperazione spaziale, e si inserisce nella cornice più ampia del partenariato strategico bilaterale tra i due Paesi. A fotografare nel dettaglio quanto concordato è la dichiarazione congiunta pubblicata dal Dipartimento di Stato americano, un documento che vale la pena analizzare nel dettaglio.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Verso la Luna, cosa comprendono le intese spaziali Italia-Usa

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