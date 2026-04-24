Una startup calabrese ha presentato a Reggio Calabria un modulo abitativo destinato alle future missioni lunari. Il progetto, sviluppato da Isaisei Corporation, riguarda una struttura progettata per essere utilizzata nello spazio. L'azienda ha mostrato il prototipo di questa casa spaziale, che può essere impiegata in spedizioni sulla superficie lunare. La presentazione si è svolta in un evento locale dedicato alle innovazioni nel settore aerospaziale.

? Cosa sapere La startup Isaisei Corporation presenta a Reggio Calabria un modulo abitativo per missioni lunari.. L'innovazione spaziale calabrese punta a integrare il settore aerospaziale nel tessuto produttivo locale.. A Reggio Calabria, durante il seminario sulla space economy promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la startup locale Isaisei Corporation ha presentato un modulo abitativo ibrido-gonfiabile progettato per la permanenza umana sulla Luna. L’evento, tenutosi presso la sede di Confindustria nell’ambito della Giornata nazionale del Made in Italy, ha trasformato il dibattito tecnologico in una riflessione profonda sulle possibilità di sviluppo per i territori che si sentono distanti dai grandi poli scientifici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla Calabria alla Luna: la startup che progetta case spaziali

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