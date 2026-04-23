Arte seta e natura | al via un laboratorio di stampa su tessuto con Elena Hamerski

È stato inaugurato a Forlì un laboratorio dedicato alla stampa su tessuto, con un focus particolare sulla seta e sul ricamo. La struttura offre uno spazio per sperimentare tecniche tradizionali e moderne, coinvolgendo artisti e appassionati nel processo creativo. L'iniziativa si inserisce in un progetto volto a valorizzare le tecniche artigianali legate alla stampa tessile, combinando pratiche antiche con approcci contemporanei.