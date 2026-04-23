Arte seta e natura | al via un laboratorio di stampa su tessuto con Elena Hamerski
È stato inaugurato a Forlì un laboratorio dedicato alla stampa su tessuto, con un focus particolare sulla seta e sul ricamo. La struttura offre uno spazio per sperimentare tecniche tradizionali e moderne, coinvolgendo artisti e appassionati nel processo creativo. L'iniziativa si inserisce in un progetto volto a valorizzare le tecniche artigianali legate alla stampa tessile, combinando pratiche antiche con approcci contemporanei.
Unire l'arte millenaria della stampa alla delicatezza della seta e del ricamo: è questa la sfida del nuovo percorso creativo che approda nel cuore di Forlì. Prenderà infatti il via presso Diversamente Bottega un laboratorio dedicato alla stampa su tessuto condotto dall'artista Elena Hamerski.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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