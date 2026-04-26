Suzzara piange Luca Lorenzini | addio all’imprenditore e al calcio

A Suzzara si piange Luca Lorenzini, imprenditore e figura di spicco nel mondo del calcio locale. Dopo una breve malattia, Lorenzini è deceduto, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti. È stato dirigente della società sportiva Artika e ha ricoperto ruoli di rilievo nell'AS Suzzara Calcio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra la comunità.

? Cosa sapere L'imprenditore Luca Lorenzini è deceduto a Suzzara dopo una breve malattia.. Il dirigente della Artika ha ricoperto ruoli chiave nell'AS Suzzara Calcio.. Suzzara piange la scomparsa di Luca Lorenzini, imprenditore di 64 anni e storico dirigente dell’AS Suzzara Calcio, deceduto dopo una breve malattia. Il lutto colpisce duramente il tessuto produttivo e sportivo della città. Lorenzini era il volto della Artika, l’azienda situata in via Grasci 8, dove gestiva con esperienza sistemi di automazione basati su tecnologia Plc. La sua attività ha saputo toccare settori diversificati, fornendo soluzioni tecniche che spaziano dal comparto alimentare alla refrigerazione industriale, passando per il trattamento delle acque, il biogas, la cosmetica e il telecontrollo dei processi produttivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Suzzara piange Luca Lorenzini: addio all’imprenditore e al calcio Notizie correlate La Perla piange Luciano Savioli: addio all’imprenditore gentlemanE’ stato un grande imprenditore, membro di una delle famiglie più importanti di Riccione. Addio al bomber gentiluomo che a Faenza scelse di farsi allenatore: il calcio piange William BarducciQuattro anni in biancoazzurro, due da calciatore per concludere la carriera e altrettanti da allenatore per iniziarne un’altra.