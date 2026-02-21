Abbandonano Suv rubato sull' A1 e fuggono nei campi | a bordo diamanti e arnesi da scasso

Due uomini hanno abbandonato un SUV rubato sull’A1 e sono fuggiti a piedi nei campi, portando con sé diamanti e strumenti da scasso. La polizia aveva fermato il veicolo per un controllo, ma i due hanno rotto il blocco e sono scappati lasciando l’auto in sosta. Durante la fuga, si sono nascosti tra le sterpaglie, cercando di sfuggire alle forze dell’ordine. La scena si è conclusa con i sospettati ancora a piede libero.

Bologna, 21 febbraio 2026 – Una normale operazione di controllo autostradale si è trasformata in una vera e propria caccia all'uomo nella tarda serata del 15 febbraio. Una pattuglia della sottosezione della Polizia Stradale di Bologna stava presidiando l'autostrada A1 quando, all'altezza del chilometro 186 sulla carreggiata nord, ha intimato l'alt a un Suv con tre persone a bordo. Invece di accostare per farsi identificare, i tre occupanti hanno bloccato il pesante veicolo in mezzo alla carreggiata, sono balzati fuori dall'abitacolo e si sono dati a una fuga disperata a piedi, dileguandosi nel buio delle campagne circostanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ciserano, fuggono all’alt dei carabinieri. In macchina arnesi da scasso e monete da collezioneQuattro persone sono fuggite all’alt dei carabinieri a Ciserano, abbandonando un’auto con arnesi da scasso e monete da collezione a Verdellino.

Ladri in fuga dopo l’inseguimento. Trovati arnesi da scasso nel suvNella serata di sabato, nel quartiere Buozzi di Tolentino, tre individui sono fuggiti dopo un tentativo di furto, dando origine a un inseguimento.

