Fiamme in cella detenuto condannato per dato fuoco alle suppellettili del carcere

Da perugiatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un detenuto condannato ha appiccato un incendio alle suppellettili della propria cella, causando un rogo che ha coinvolto l’intera struttura carceraria. L’incidente ha messo a rischio l’incolumità di persone presenti e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza all’interno del carcere. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle eventuali responsabilità.

Appicca il fuoco alle suppellettili della cella in cui era detenuto, provocando un incendio che ha messo a rischio l'intera struttura carceraria e l'incolumità delle persone presenti, compresa la sua stessa vita.Per questo un detenuto ha visto confermare dalla Corte d'appello di Perugia la.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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