Fiamme in cella detenuto condannato per dato fuoco alle suppellettili del carcere

Un detenuto condannato ha appiccato un incendio alle suppellettili della propria cella, causando un rogo che ha coinvolto l’intera struttura carceraria. L’incidente ha messo a rischio l’incolumità di persone presenti e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza all’interno del carcere. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle eventuali responsabilità.