È stato rivelato che la famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti ha ottenuto 71 milioni di euro provenienti dai fondi della Politica Agricola Comune europea. Questi fondi sono stati destinati alla coltivazione di prodotti che vengono poi esportati nei Paesi del Golfo. La notizia è stata resa pubblica attraverso documenti ufficiali che evidenziano l'assegnazione di questi sussidi. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle modalità di distribuzione o agli eventuali beneficiari finali.

La famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti ha ricevuto 71 milioni di euro di fondi della Politica agricola europea per coltivare prodotti destinati ai Paesi del Golfo. Lo rivela un’inchiesta pubblicata dal Guardian e condotta dall’organizzazione giornalistica DeSmog, secondo cui i terreni degli Al Nahyan in Italia, Spagna e Romania sono stati finanziati tramite la Pac. Incrociando i dati di migliaia di beneficiari tra il 2019 e il 2024, DeSmog, in collaborazione con il quotidiano spagnolo El Diario e l’agenzia di stampa rumena G4Media, ha rintracciato “110 pagamenti di sussidi europei a una rete di società e filiali controllate dalla famiglia Al Nahyan” e da ADQ, un fondo sovrano di fatto controllato dai regnanti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sussidi agricoli Ue alla famiglia reale degli Emirati: “Ha ricevuto 71 milioni di euro di fondi Pac”

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