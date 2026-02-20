PAC | Carne e Latte Re dei Sussidi UE 80% dei Fondi a Rischio Clima
La Politica Agricola Comune (PAC) destina ancora l’80% dei fondi europei a carne e latticini, creando un divario evidente nel sostegno al settore agricolo. Questa scelta finanziaria favorisce le produzioni tradizionali, lasciando meno spazio a pratiche più sostenibili e innovative. La maggior parte dei soldi pubblici finisce nelle mani di allevamenti intensivi, anche se le questioni ambientali sono sempre più urgenti. Con questa distribuzione, l’Europa rischia di ostacolare la transizione ecologica e di compromettere la lotta ai cambiamenti climatici.
L’Agricoltura Europea al Bivio: L’80% dei Fondi UE Ancora per Carne e Latticini. Bruxelles – Un’enorme sproporzione nei finanziamenti continua a caratterizzare la Politica Agricola Comune (PAC): l’80% dei fondi europei destinati al settore agricolo finisce per sostenere la produzione di carne e latticini, sollevando interrogativi sulla sostenibilità del sistema alimentare e sul suo allineamento con le raccomandazioni sanitarie e ambientali. Questa situazione, emersa da un recente studio, evidenzia una dipendenza strutturale del settore agricolo da un modello intensivo che necessita di una profonda revisione.🔗 Leggi su Ameve.eu
