PAC | Carne e Latte Re dei Sussidi UE 80% dei Fondi a Rischio Clima

La Politica Agricola Comune (PAC) destina ancora l’80% dei fondi europei a carne e latticini, creando un divario evidente nel sostegno al settore agricolo. Questa scelta finanziaria favorisce le produzioni tradizionali, lasciando meno spazio a pratiche più sostenibili e innovative. La maggior parte dei soldi pubblici finisce nelle mani di allevamenti intensivi, anche se le questioni ambientali sono sempre più urgenti. Con questa distribuzione, l’Europa rischia di ostacolare la transizione ecologica e di compromettere la lotta ai cambiamenti climatici.