Emirati | 71 milioni di euro di fondi UE per le loro aziende agricole

Negli Emirati Arabi Uniti sono stati destinati circa 71 milioni di euro di fondi europei alle aziende agricole locali. La maggior parte di queste risorse, circa 57 milioni di euro, sono gestite dalla famiglia Al Nahyan. Le autorità europee hanno autorizzato questa distribuzione di fondi, senza specificare le modalità di assegnazione o i beneficiari finali. La questione riguarda principalmente il modo in cui questi fondi vengono indirizzati e amministrati sul territorio.

? Cosa scoprirai Come finiscono i fondi europei nelle mani della famiglia Al Nahyan?. Chi gestisce i 57.000 ettari romeni finanziati con i sussidi PAC?. Perché i terreni agricoli europei servono alla sicurezza alimentare del Golfo?. Quali nuove regole limiteranno i pagamenti ai grandi latifondi stranieri?.? In Breve Agricost in Romania gestisce 57.000 ettari incassando 10,5 milioni di euro nel 2024.. Emirati controllano 960.000 ettari mondiali per compensare il 90% di import alimentare.. Spagna riceve oltre 5 milioni di euro di sussidi PAC tra 2015 e 2024.. Commissione Europea propone tetto massimo di 100.000 euro per singolo agricoltore dal 2028.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emirati: 71 milioni di euro di fondi UE per le loro aziende agricole Notizie correlate Fondi alle aziende: 83 milioni di euro pagati nel 2025 a oltre 4mila aziende agricole del ParmenseFondi alle imprese, contrasto alla Peste suina e gestione dei lupi: a Parma si è concluso il viaggio dell’assessore Mammi Ieri, gli ultimi due... Fondi alle aziende: 83 milioni di euro a oltre 4mila ditte agricole del ParmenseCon gli appuntamenti di Piacenza e Parma, si è concluso il tour sul territorio emiliano-romagnolo dell’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: +3,18% per Ethereum mentre gli Stati Uniti congelano 71 milioni di dollari dall’attacco a KelpDAO; Lemonade registra perdite ridotte con ricavi in crescita del 71%, titolo in calo del 3%; Italtel chiude il 2025 con ricavi in crescita a 273 milioni; L'influencer Ashcrypto sotto accusa per un presunto schema di pump and dump relativo a ROYA. Il petrolio dopo Hormuz, la sfida degli Emirati: sul mercato entro un anno 5 milioni di barili al giornoPrima l'uscita dall'Opec. Adesso, a pochi giorni di distanza, l'annuncio di un maxi piano di investimenti da 55 miliardi di dollari per aumentare la produzione di greggio, ... ilmessaggero.it Petrolio: con gli Emirati fuori dall’OPEC risparmi fino a 7 miliardi per l’ItaliaÈ quanto calcola il Centro studi di Unimpresa, secondo cui l’impatto positivo si estenderebbe a tutta la filiera economica. giornaledellepmi.it Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la loro uscita dall’Opec. Un cambio di paradigma per il petrolio, innescato dalla guerra in Iran, con il probabile obiettivo di dare più forza al greggio del Golfo. A perderci sarebbero gli Stati Uniti, che in questo momento s - facebook.com facebook RT @GiorgiaMeloni: Il Governo italiano esprime la sua vicinanza agli Emirati Arabi Uniti per gli ingiustificabili attacchi subiti che devon… x.com