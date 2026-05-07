Grande successo per la scuola Surya Dance di Carpi, che ha conquistato per la prima volta due premi nella categoria solisti al 35esimo Premio Internazionale Danza "Città di Rieti", concorso rinomato a livello mondiale, svoltosi nello splendido teatro Flavio Vespasiano. La manifestazione ha visto la partecipazione di 600 ballerini e oltre 50 scuole provenienti dall’Italia e dall’estero, con danzatori e coreografi da Spagna, Portogallo, Romania, Repubblica di San Marino, Bielorussia, Francia, Belgio, Slovenia, Polonia, Kazakistan e Stati Uniti. Di fronte a una giuria d’eccezione composta da José Carayol, Luisa María Arias Ramiro, Marlena...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Surya Dance torna da Rieti con due allori. Dibra e Marmiroli si fanno valere tra i solisti

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