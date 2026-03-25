Durante la serata organizzata all’Atm, il Macerata Boxing Club ha conquistato sei vittorie su sei incontri. I pugili della squadra, sotto la guida di Luca Pucci e Luca Crucianelli, con il supporto di Riccardo Cirilli, hanno dominato ogni sfida, imponendo il proprio ritmo e ottenendo risultati positivi nelle rispettive categorie. La manifestazione ha visto protagonisti atleti locali e appassionati di boxe.

Il Macerata boxing club porta a casa sei vittorie su sei incontri nella serata galà tenuta all’Atm. I pugili maceratesi, guidati da Luca Pucci e Luca Crucianelli con il supporto di Riccardo Cirilli, hanno imposto il proprio ritmo in tutte le sfide. L’evento si è aperto con i saluti istituzionali dell’assessore Riccardo Sacchi. Il bilancio per la società di casa è stato impeccabile: oltre ai successi di Leone Messi, Fabrizio Giorgini, Sebastiano Emili e Filippo Ciattaglia, i fari erano puntati sui due match da quattro riprese che hanno chiuso la serata: Ernis Abazi ha superato Lorenzo De Pasquale e Leonardo Ciccalè ha battuto l’abruzzese Andrea Cascini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boxe. I pugili maceratesi si fanno valere al galà

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