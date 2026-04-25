Due solisti d' eccezione per le Sinfonie di Beethoven il duo Loguercio-Piemonti torna a Modena

Domenica 26 aprile alle 17:00, presso l’Hangar Rosso Tiepido di Modena, si terrà un concerto con il duo formato dal violinista Mauro Loguercio e dalla pianista Emanuela Piemonti. I due artisti proporranno l’esecuzione delle sinfonie di Beethoven, portando nuovamente la loro interpretazione in città dopo precedenti esibizioni. L’evento è aperto al pubblico e prevede l’esibizione di entrambi i musicisti in un programma dedicato al compositore tedesco.

Domenica 26 aprile alle ore 17:00 torneranno ad esibirsi presso l'Hangar Rosso Tiepido di Modena il violinista Mauro Loguercio e la pianista Emanuela Piemonti. Il concerto, collocato nel cartellone dei Concerti d'Oggi organizzati dagli Amici della Musica di Modena, vedrà la prosecuzione della.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Beethoven, siamo al gran finale. Così il Piano duo festival salutaPiano duo festival: gran finale oggi con gli allievi di Giovanni Bertolazzi e Roberto Russo. Micat in Vertice. Teatro dei Rozzi. Duo d’eccezioneL’Accademia Musicale Chigiana conferma ancora una volta la propria capacità di muoversi con naturalezza tra linguaggi, epoche e sensibilità musicali... Una raccolta di contenuti Due solisti d’eccezione sul palco dell’Auditorium. Sono fratello e sorellaDue solisti d’eccezione approdano a Foligno con le più belle pagine del classicismo e del romanticismo. E’ grande l’attesa per il nuovo concerto della stagione degli Amici della Musica: domani alle 17 ... lanazione.it Le sinfonie di Beethoven per violino e pianoforteAscoltare le monumentali sinfonie di Beethoven in una versione per violino e pianoforte è un’esperienza certamente insolita, capace di offrire un approccio più intimo a questi capolavori. Già tre anni ... ilrestodelcarlino.it