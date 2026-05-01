Maggio mariano a Pompei | preghiere e supplica con il Papa programma e dettagli

Il mese di maggio a Pompei si apre con le celebrazioni dedicate al mese mariano, un periodo che prevede preghiere e suppliche presso il santuario locale. Tra gli eventi programmati, è previsto un incontro con il Papa, che si svolgerà nel contesto delle attività religiose del mese. Il programma include momenti di preghiera collettiva e rituali tradizionali, con dettagli che saranno comunicati nelle prossime settimane.

"> Il primo maggio 2026 segna l’inizio del mese mariano, un periodo dedicato alla Madonna, caratterizzato da celebrazioni, preghiere, e la tradizionale Supplica al Santuario di Pompei. Quest’anno, l’evento avrà un significato speciale grazie alla partecipazione di Papa Leone XIV, che presiederà alcune delle celebrazioni più importanti. Madonna di Pompei 2026: Celebrazioni e Programma. Le celebrazioni prendono avvio venerdì 1 maggio, alle ore 6:30, con la speciale preghiera del “Buongiorno a Maria”. Questo rito, che rappresenta un momento di affidamento alla Vergine del Rosario, attirerà migliaia di pellegrini al Santuario sin dalle prime ore del giorno.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Maggio mariano a Pompei: preghiere e supplica con il Papa, programma e dettagli. Notizie correlate Leggi anche: Settimana Santa a Pompei: preghiere, messe e Via Crucis in programma. Un evento imperdibile! Leggi anche: Il Papa a Napoli, Pompei e Acerra: incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito l'8 maggio Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vigevano, il santuario di Pompei celebra il maggio mariano; Maggio dedicato alla Madonna, preghiere e Supplica con il Papa a Pompei: il programma; I programmi e i loghi delle visite pastorali del Papa a Pompei e Napoli; Le visite di maggio di Leone XIV, Pompei, Napoli, Acerra e la visita alla Università La Sapienza di Roma. La visita di Papa Leone a Pompei il prossimo 8 maggio: il Pontefice incontrerà giovani, disabili e migrantiIncontrerà 140 ragazzi, ascolterà le testimonianze di ragazze madri, disabili, immigrati ma incontrerà anche i fedeli e pregherà sulle spoglie di Bartolo Longo. ilmattino.it Diocesi: Napoli, sabato il pellegrinaggio mariano a piedi a PompeiCome da tradizione, l’Azione cattolica di Napoli, in comunione e sinodalmente con tutta la Chiesa diocesana, promuove, nell’ultimo sabato del mese di maggio, il pellegrinaggio mariano a piedi a Pompei ... agensir.it Maggio è il mese mariano, tempo di fiori, processioni e Ave Maria. Tradizione vuole che sia anche il periodo dei miracoli, e mai come ora gli studenti con troppe insufficienze possono sperare in un intervento celeste. Tra recuperi disperati e interrogazioni last - facebook.com facebook