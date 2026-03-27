Ogni mese, il 27, si recita una supplica dedicata alla Madonna della Medaglia Miracolosa, in ricordo della terza e più significativa apparizione avvenuta a Rue du Bac. La preghiera viene proposta sia in occasione di particolari necessità sia come gesto di devozione ricorrente. La data del 27 novembre segna inoltre l’anniversario di quell’evento.

La supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa si recita il 27 novembre, giorno dell’anniversario della terza e più importante apparizione a Rue du Bac, il 27 di ogni mese e in ogni urgente necessità. L’orario indicato per la preghiera è alle 17, ma se non è possibile si può recitare in qualsiasi altro momento della giornata. Ecco cosa è accaduto di tanto straordinario quel 27 novembre 1830 nella cappella in Rue du Bac a Parigi. La Madonna apparve a Santa Caterina il 27 novembre 1830, insieme all’immagine di una medaglia con su scritto: “O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi”. Maria poi le chiede: “Fai coniare una medaglia, secondo questo modello. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 di ogni mese

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