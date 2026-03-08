Gli Emirati attaccano l' Iran ecco la ?guerra regionale? | i missili e gli impianti colpiti cosa succede adesso

Gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto un attacco contro l'Iran, colpendo diversi impianti e lanciando missili. Le operazioni sono state confermate da fonti ufficiali e hanno causato danni a infrastrutture strategiche nel paese. La situazione si sta intensificando, con un’escalation di azioni militari nella regione. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali conseguenze immediate o sulle risposte iraniane.

La guerra in Medio Oriente si allarga, ogni giorno di più. «Gli Emirati Arabi Uniti hanno attaccato per la prima volta in Iran». Lo riferiscono i media israeliani sottolineando che l'attacco ha preso di mira un impianto di desalinizzazione iraniano. «Israele ritiene che il raid sia, per il momento, solo un segnale al regime iraniano, tuttavia, se gli attacchi di Teheran dovessero intensificarsi, esiste una reale possibilità - riferiscono i media israeliani - che gli Emirati si uniscano al conflitto in modo limitato. Abu Dhabi intanto ha annunciato che «le difese aeree hanno rilevato 17 missili balistici, di cui 16 distrutti, mentre uno è caduto in mare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Gli Emirati attaccano l'Iran, ecco la ?guerra regionale?: i missili e gli impianti colpiti, cosa succede adesso Leggi anche: Teheran: «C’è l’accordo per la nuova Guida suprema». Raid su 5 impianti petroliferi in Iran. Media: «Anche gli Emirati attaccano» – La diretta Iran, anche gli Emirati Arabi entrano in gioco e attaccano: cosa può cambiare?Per la prima volta nella storia recente del Golfo Persico, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero condotto un attacco diretto contro un obiettivo sul... USA e Israele attaccano l'Iran: i veri motivi della guerra e cosa potrebbe accadere adesso Approfondimenti e contenuti su Gli Emirati. Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; La ritorsione iraniana nel Golfo spiazza i vicini; Iran, gli italiani a Dubai: 'Boati e paura, una situazione surreale'; La rappresaglia dell'Iran contro le basi americane nel Golfo: bombardamenti in Bahrein, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Un morto ad Abu Dhabi. Gli Emirati attaccano l'Iran, ecco la guerra regionale: i missili e gli impianti colpiti, cosa succede adessoLa guerra in Medio Oriente si allarga, ogni giorno di più. «Gli Emirati Arabi Uniti hanno attaccato per la prima volta in Iran». Lo riferiscono i media israeliani ... ilmattino.it Iran, la guerra si allarga agli Emirati Arabi UnitiSebbene gli Emirati abbiano cercato per anni di mantenere una posizione di equilibrio, gli eventi recenti li hanno trascinati in un conflitto aperto La situazione tra gli Emirati Arabi Uniti (EAU) e l ... ladigetto.it Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - «Gli Emirati Arabi Uniti hanno attaccato per la prima volta in Iran». Lo riferiscono i media israeliani sottolineando che l'attacco ha preso di mira un impianto di desalinizzazione iraniano. «Israele ritiene che il raid sia, per il - facebook.com facebook Ultim'ora: Gli Emirati Arabi Uniti hanno attaccato l'Iran x.com