Referendum giustizia i primi risultati | ecco chi è in vantaggio tra sì e no gli scrutini

A Terni i contrari alle modifiche sono davanti. Cosa succede a livello regionale e in Italia: gli aggiornamenti Chiusi i seggi, comincia lo spoglio. Dalle 15 i risultati in diretta sul referendum della giustizia: l’affluenza definitiva e i dati in tempo reale. L'affluenza definitiva al referendum giustizia in provincia di Terni è stata del 64 per cento.Il comune con il dato più alto è stato Porano, nell'Orvietano, con il 73,2 per cento, quello con il dato più basso Calvi dell'Umbria con il 59,24 per cento. A Terni l'affluenza è stata del 61,94 per cento. A Orvieto del 69,32 per cento, a Narni del 63,5 e ad Amelia del 66,56 per cento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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