Supplenze docenti 2027 nella domanda per le 150 preferenze non si potranno modificare servizi e titoli

Durante un approfondimento trasmesso su una piattaforma dedicata all’educazione, un’esperta di normativa scolastica ha spiegato che, per le supplenze del 2027, nelle domande sarà possibile indicare fino a 150 preferenze, ma non si potranno modificare i servizi o i titoli già inseriti. La discussione si è concentrata sulle modalità di presentazione delle istanze e sulle limitazioni previste rispetto ai dati già forniti.

Nel question time del 4 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta di normativa scolastica, è stata affrontata una tema legato al conferimento delle supplenze. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle procedure delle 150 preferenze e della mini call veloce e sulle tempistiche previste. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Tutorial GPS 2026, tabelle titoli, preferenze e non solo: a cosa fare attenzione

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