Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 7 maggio Due ‘5’ vincono 97mila euro

Al concorso Superenalotto di oggi, 7 maggio 2026, non sono stati estratti né un sei né un cinque più uno. La combinazione vincente non ha portato premi di massimo livello, ma due schedine hanno comunque centrato cinque numeri, portando ciascuna circa 97mila euro. La sestina estratta non ha premi di prima categoria, mentre sono stati assegnati premi minori per le giocate con cinque numeri corretti.

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(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto – Superstar numero 73 di oggi, giovedì 7 maggio 2026. Due punti '5' si aggiudicano 97.033,26 euro a testa.. Il jackpot stimato per il prossimo concorso è di 161,4 milioni: si torna a giocare domani, venerdì 8 maggio. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 maggio(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi sabato 2 maggio al Superenalotto. Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 4 maggio(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, lunedì 4 maggio 2026. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Superenalotto, numeri vincenti di oggi 27 aprile: i 5 vincono 30mila euro; Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 30 aprile: i numeri fortunati. Niente 6 né 5+; SuperEnalotto, estrazione di oggi giovedì 30 aprile: numeri vincenti, jackpot e quote; SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 70 di sabato 2 maggio 2026. Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 7 maggio. Due '5' vincono 97mila euroNessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto - Superstar numero 73 di oggi, giovedì 7 maggio 2026. Due punti '5' si aggiudicano 97.033,26 euro a testa. . Il jackpot stimato per il prossimo concorso è ... adnkronos.com Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 7 maggio 2026: tutti i numeri vincentiLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 7 maggio 2026, sono in corso con i numeri vincenti dei concorsi serali. Come di consueto, a partire dalle ore 20 vengono comunicati i ... giornalelavoce.it Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ecco tutti i numeri estratti - facebook.com facebook