Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 4 maggio

Oggi, nel concorso del Superenalotto, nessuna combinazione ha centrato il '6' né il '5+1'. Sono stati invece estratti tre numeri vincenti con cinque numeri indovinati, ognuno dei quali ha portato una quota di 45 euro. La pubblicazione dei numeri vincenti è avvenuta secondo le consuete modalità, senza che siano stati registrati jackpot o premi più elevati.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, lunedì 4 maggio 2026. Tre invece i punti '5' che si sono aggiudicati una quota unitaria di 45.862,79 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è di 159.400.000 euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it SuperEnalotto - Estrazione e risultati 02/04/2026 Notizie correlate Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 maggio(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi sabato 2 maggio al Superenalotto. Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 2 maggio 2026: numeri e combinazione vincenteSi può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 maggio; Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 30 aprile: i numeri fortunati. Niente 6 né 5+; SuperEnalotto, estrazione di oggi giovedì 30 aprile: numeri vincenti, jackpot e quote; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi venerdì 24 aprile 2026. Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 4 maggioNessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, lunedì 4 maggio 2026. Tre invece i punti '5' che si sono aggiudicati una quota unitaria di 45.862,79 euro. Il jackpot stimato per il prossimo ... adnkronos.com Estrazione Superenalotto 4 maggio 2026: numeri e quoteScopri qui la combinazione vincente dell'estrazione Superenalotto SuperStar di oggi, le quote, archivio estrazioni e verifica vincite. corrierenazionale.it Lotto e Superenalotto, l'estrazione di oggi: in palio il jackpot più alto al mondo - facebook.com facebook