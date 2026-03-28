SuperEnalotto | jackpot a 142 milioni nessun vincitore

Sabato 28 marzo 2026, alle 21:49, si è svolta l’estrazione del SuperEnalotto senza che siano stati realizzati vincitori di prima categoria. Il jackpot ha raggiunto i 142 milioni di euro, rimanendo invariato rispetto all’estrazione precedente. Nessun giocatore ha centrato la combinazione vincente, che resta ancora sconosciuta. La prossima estrazione è prevista per il giorno successivo.

Sabato 28 marzo 2026, alle ore 21:49, il SuperEnalotto ha prodotto una estrazione senza vincitori massimi. Nessuna schedina ha centrato i sei numeri né la combinazione con il Jolly. Sette giocatori hanno invece indovinato cinque numeri, aggiudicandosi ciascuno una somma di 29.773,88 euro. Il montepremi non vinto si accumula per l’edizione successiva. L’assenza di un vincitore del jackpot fa salire il premio in palio per il prossimo concorso a 142,3 milioni di euro. La combinazione vincente risultata è composta dai numeri 9, 45, 62, 67, 68 e 81. Il numero Jolly estratto è il 36, mentre il numero SuperStar risulta essere il 54. Questi dati chiudono definitivamente le scommesse per questa specifica data. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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