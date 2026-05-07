‘Suoni per il Ben-Essere Esperienze di ascolto e rilassamento sonoro’ incontro con Andrea Tosi e Ilaria Lenzini

Sabato 9 alle 10 si terrà un evento dedicato all’ascolto e al rilassamento sonoro intitolato ‘Suoni per il Ben-Essere’. L’incontro sarà condotto da Andrea Tosi e Ilaria Lenzini e offrirà ai partecipanti un’esperienza di ascolto finalizzata al rilassamento. L’evento si svolgerà in una location aperta al pubblico interessato a pratiche di benessere attraverso il suono.

Sarà dedicato ad una esperienza di ascolto e rilassamento il prossimo appuntamento, sabato 9 alle 10.30, con la rassegna ‘Ricomincio da me’ alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara. L'incontro, dal titolo ‘Suoni per il Ben-Essere. Esperienze di ascolto e rilassamento sonoro’, a cura di Andrea.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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