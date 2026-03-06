Sexto ' Nplugged esplora l’universo artistico e sonoro di Andrea Laszlo De Simone

Martedì 14 aprile alle 19, presso i Mcp in via delle Caserme 22 a Pordenone, si svolge un nuovo evento di Sexto 'Nplugged. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Sexto, si inserisce nel format Audioforum, ormai consolidato, e esplora l’universo artistico e sonoro di Andrea Laszlo De Simone. L’appuntamento si concentra sull’approfondimento musicale e artistico legato alla sua figura.

Sexto 'Nplugged un nuovo appuntamento. Martedì 14 aprile alle 19 i Mcp - Mercati Culturali Pordenone in via delle Caserme 22, ospiteranno un nuovo evento con Audioforum, il format ormai consolidato promosso dall'Associazione Culturale Sexto nell'ambito delle attività legate al Sexto 'Nplugged. Protagonista della serata sarà l'universo artistico di Andrea Laszlo De Simone con l'incontro "Il Bagliore delle Ombre", un viaggio tra racconto, video, ascolti musicali e parole che esplora l'immaginario sospeso e crepuscolare di uno degli autori più magnetici e appartati della scena italiana contemporanea.

