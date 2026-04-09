L’attore ha dichiarato di essere nato in un luogo che non gli permetteva di sognare e ha raccontato come oggi sia un padre che presta attenzione all’ascolto dei figli, sostenendo che devono essere lasciati liberi di esprimersi. Ha anche menzionato Ilaria Cucchi come un esempio di figura che incarna lo spirito di Don Chisciotte. Durante una visita al cinema, si è soffermato su questi temi e sulle sue esperienze personali.

Chi è Don Chisciotte per Alessio Boni? «Una panacea per l'anima perché il mondo di oggi purtroppo te la sporca sempre di più. Come diceva Alda Merini: ”Mi deformo attraverso gli altri". Don Chisciotte è un utopico, una parola bellissima anche se oggi sembra sinonimo di qualcosa di nefasto e di negativo. Lui si veste di un'armatura, entra nella Mancia e si impegna per rendere migliore il mondo in cui abita. È un cavaliere errante, un eroe laico. Anche se per alcuni i problemi dovrebbe risolverli Dio, io preferisco chi ascolta, muove le mani e le usa non per pregare ma per fare, esattamente come Don Chisciotte». Anche lei è un uomo del fare? «Ci provo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alessio Boni: «Sono nato in un posto che non mi permetteva di sognare: oggi sono un padre attento all'ascolto e certo che i figli devono essere lasciati liberi. Ilaria Cucchi è un grande esempio di Don Chisciotte moderno»

Alessio Boni: “Ho detto no a proposte dall’America. Io sono italiano e amo questa nazione”. Sono al cinema con Don Chisciotte, mio figlio commosso fino alle lacrimeAlessio Boni si racconta tra lavoro, scelte personali e famiglia: “Sono perennemente in giro per lavoro: tra teatro, presentazioni di Don Chisciotte...

Leggi anche: Alessio Boni al cinema: «Don Chisciotte ha vinto la più grande battaglia, quella dell’eternità»

Temi più discussi: Alessio Boni: Sono nato in un posto che non mi permetteva di sognare: oggi sono un padre attento all'ascolto e certo che i figli devono essere lasciati liberi. Ilaria Cucchi è un grande esempio di Don Chisciotte moderno; Alessio Boni: Ho detto no a proposte dall'America, sono italiano e amo il mio Paese. Poi le parole sui figli; Alessio Boni: Il risultato del referendum dà speranza, i giovani sono la nostra unica possibilità; Chi è Nina Verdelli, la compagna di Alessio Boni: La differenza d’età c’è, ma non si sente.

Alessio Boni: «Sono nato in un posto che non mi permetteva di sognare: oggi sono un padre attento all'ascolto e certo che i figli devono essere lasciati liberi. Ilaria Cucchi ...Mentre è al cinema con una nuova versione di Don Chisciotte, qui l'attore ragiona su quali sono i suoi ideali e quali sono le battaglie che vale la pena combattere ... vanityfair.it

Alessio Boni racconta il suo Don Chisciotte e il rifiuto di HollywoodAlessio Boni tra Don Chisciotte, famiglia e scelte controcorrente Chi è oggi Alessio Boni, e perché continua a contare nel panorama culturale italiano ... assodigitale.it

La compagnia del cigno - Rai (2019) Alessio Boni - facebook.com facebook

Alessio Boni e il suo Don Chisciotte: «Il risultato del referendum dà speranza» x.com