Suo marito è coinvolto in una rapina Truffata per 30mila euro una famiglia di Parma | preso un 25enne in fuga su un taxi verso Bologna

Una famiglia di Parma è stata truffata per circa 30.000 euro, e il 25enne sospettato di averla ingannata è stato catturato mentre tentava di fuggire su un taxi verso Bologna. La Polizia di Stato di Bologna e i Carabinieri di Parma hanno collaborato per individuare e arrestare l'uomo, che è stato successivamente condotto negli uffici della Questura di Bologna. La vittima ha ricevuto la restituzione completa dei beni sottratti.

Grazie alla sinergia tra Polizia di Stato di Bologna e i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in data 30 aprile 2026, presso gli uffici della Questura di Bologna, si è proceduto alla riconsegna integrale dei beni alla vittima di una truffa aggravata da oltre 30.000 euro. I fatti.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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