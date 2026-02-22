Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina stasera la Cerimonia di chiusura Bonfiglio | È stata un’Italia da 30 e lode

Il presidente di Coni ha dichiarato che le Olimpiadi di Milano-Cortina si concludono con successo, dopo aver visto un aumento delle medaglie italiane rispetto alle precedenti edizioni. La cerimonia di chiusura si tiene questa sera, mentre le ultime gare hanno portato medaglie in discipline come lo sci alpino e il pattinaggio di velocità. Gli atleti si preparano ormai per l’ultimo momento di festa e riconoscimenti. La manifestazione si avvia alla conclusione con un’ampia partecipazione di pubblico.

Cala il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Oggi, domenica 22 febbraio, si sono assegnate le ultime medaglie. Nessun podio per l’Italia che comunque chiude i Giochi con un bilancio positivo. E non solo per le 30 medaglie portate a casa dagli atleti azzurri – mai cosi tante in un’Olimpiade invernale – ma anche perché dal successo di questi primi Giochi diffusi «si può riaprire la candidatura di Roma per le Olimpiadi estive». A dirlo è il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò. «Se c’è una condivisione imposterò il lavoro», gli fa eco il presidente del Coni Bonfiglio, che aggiunge anche che abbiamo visto « un’Italia da 30 e lode ». 🔗 Leggi su Open.online

Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutto quello che c'è da sapereLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà nel centro di Milano, con un grande spettacolo di luci e musica.

Perché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali si tiene a Verona e non a Milano o CortinaLa decisione di spostare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Verona deriva dalla volontà di coinvolgere una città più vicina alle strutture sportive e di valorizzare il suo patrimonio culturale.

