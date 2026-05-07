sulla scala della fama

La Scala di Milano è uno dei simboli più riconoscibili della città, apprezzata in tutto il mondo per il suo ruolo come teatro d’opera storico. Costruita nel XIX secolo, rappresenta un punto di riferimento per l’arte e la cultura italiana. La sua presenza contribuisce a rafforzare l’immagine di Milano come centro culturale e artistico a livello internazionale. La fama della Scala si estende ben oltre i confini nazionali, attirando visitatori da ogni parte del globo.

È uno dei simboli di Milano, di quelli che tutto il mondo c’invidia e che danno lustro alla città, e quindi all’Italia, a livello internazionale. Parliamo della Scala, che si prepara a festeggiare il prossimo 11 maggio gli 80 anni dalla ricostruzione dopo i bombardamenti angloamericani dell’agosto del 1943, che distrussero il Piermarini e mezza Milano. La sua ricostruzione, e riapertura ad appena tre anni da quell’apocalisse, è il paradigma di cos’è Milano, è la quintessenza della sua natura: riassumibile nel fatto di aborrire il piagnisteo, sapersi rimboccare le maniche e rinascere, magari dando vita a qualcosa di più bello. Nel 1943 la Scala è un cumulo di macerie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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