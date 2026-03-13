Mahmood | Vado a vivere in Spagna e mi fermo nel 2026 La confessione sulla fama e la pausa dalla musica

Il cantante ha annunciato che si trasferirà in Spagna e resterà fino al 2026. Ha spiegato di aver bisogno di passare più tempo a camminare per strada e a riflettere sui suoi problemi senza sentirsi sotto pressione. La sua decisione segna una pausa dalla musica, motivata dalla volontà di prendersi del tempo lontano dai riflettori.

«Mi trasferisco in Spagna. Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, a pensare ai miei drammi senza essere perseguitato». Così Mahmood racconta la sua scelta di lasciare l’Italia in un’intervista alla rivista Butt, realizzata “in una Jacuzzi ”, in cui il cantante parla senza filtri della sua vita, della fama e del bisogno di fermarsi. L’artista, diventato celebre con il brano Soldi, descrive il rapporto complicato con la popolarità nella sua vita quotidiana a Milano. «Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo. Magari sono ubriaco. Non voglio fare brutta figura davanti alla telecamera», racconta. «Mi sento come una tigre bianca in uno zoo ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mahmood: «Vado a vivere in Spagna e mi fermo nel 2026». La confessione sulla fama e la pausa dalla musica Articoli correlati Leggi anche: «Mi trasferisco in Spagna», Mahmood lascia l’Italia per fuggire dalla fama: «Mi sento una tigre nello zoo. Ho bisogno di nuova ispirazione» Mahmood lascia l’Italia: “Mi trasferisco in Spagna, voglio uscire senza essere perseguitato”Mahmood in una recente intervista ha dichiarato di volersi prendere più tempo per sé stesso, e di volersi trasferire in Spagna per cercare maggiore... Tutto quello che riguarda Mahmood Vado a vivere in Spagna e mi... Vado a vivere con me, Jonathan Canini stasera al teatro DanteJonathan Canini, il nuovo asso della comicità toscana è pronto a sbarcare al teatro Dante di Sansepolcro. Lo farà stasera alle 21 portando in scena il suo ultimo spettacolo Vado a vivere con me. E’ ... lanazione.it «Vado a vivere con me» risate con Jonathan CaniniArezzo, 23 novembre 2025 – Al Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino risate assicurate con uno degli artisti più amati della nuova comicità toscana. Oggi in un evento speciale a cura di ... lanazione.it