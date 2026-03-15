Mahmood fugge in Spagna | basta con la gabbia della fama

Il cantante annuncia di aver deciso di trasferirsi in Spagna, dichiarando di voler lasciare alle spalle la pressione dei media e la gabbia della fama. La scelta di cambiare paese mira a recuperare la libertà di espressione e a vivere in modo diverso rispetto al suo passato professionale. La notizia suscita attenzione tra i fan e i media, che seguono con interesse i suoi prossimi passi.

Mahmood annuncia il trasferimento in Spagna per sfuggire alla pressione mediatica e ritrovare la propria libertà creativa. L’artista ha deciso di fermare tour e nuove uscite musicali per dedicarsi a una pausa necessaria. Il cantante italiano vive un momento di forte tensione interiore, percependo l’ambiente nazionale come soffocante per la sua vita privata. La scelta della Penisola Iberica nasce dal desiderio di camminare liberamente senza essere ripreso da telecamme o fan invadenti. Mahmood paragona la sua condizione attuale a quella di una tigre bianca rinchiusa in uno zoo, priva di spazio vitale. La decisione di interrompere le attività live risponde al bisogno di trovare nuova ispirazione artistica lontano dagli occhi del pubblico italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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