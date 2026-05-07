Sulla caduta del governo romeno

Da cms.ilmanifesto.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo romeno è finito sotto pressione dopo che le opposizioni hanno accusato il primo ministro e la sua amministrazione di inflazione, rallentamento della crescita economica e perdita di potere d'acquisto. Le critiche sono state rivolte pubblicamente, evidenziando le difficoltà economiche del paese e le conseguenze di queste problematiche sulla popolazione. La situazione ha portato a un confronto tra le forze politiche e ha alimentato le discussioni sulla stabilità del governo.

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Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Inflazione, rallentamento della crescita economica e riduzione del potere d’acquisto, queste le principali accuse che le opposizioni hanno rivolto al primo ministro romeno Ilie Bolojan e al suo governo. Di fatto, il Parlamento di Bucarest ha sfiduciato l’esecutivo approvando la mozione di censura presentata dai socialdemocratici e dall’Alleanza per l’Unità dei Romeni (AUR), partito di estrema destra. Insomma, il governo Bolojan è caduto e per il paese si stanno aprendo scenari di instabilità politica che, prevedibilmente, suscitano preoccupazioni interne.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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