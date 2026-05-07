Sulla caduta del governo romeno

Il governo romeno è finito sotto pressione dopo che le opposizioni hanno accusato il primo ministro e la sua amministrazione di inflazione, rallentamento della crescita economica e perdita di potere d'acquisto. Le critiche sono state rivolte pubblicamente, evidenziando le difficoltà economiche del paese e le conseguenze di queste problematiche sulla popolazione. La situazione ha portato a un confronto tra le forze politiche e ha alimentato le discussioni sulla stabilità del governo.

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Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Inflazione, rallentamento della crescita economica e riduzione del potere d’acquisto, queste le principali accuse che le opposizioni hanno rivolto al primo ministro romeno Ilie Bolojan e al suo governo. Di fatto, il Parlamento di Bucarest ha sfiduciato l’esecutivo approvando la mozione di censura presentata dai socialdemocratici e dall’Alleanza per l’Unità dei Romeni (AUR), partito di estrema destra. Insomma, il governo Bolojan è caduto e per il paese si stanno aprendo scenari di instabilità politica che, prevedibilmente, suscitano preoccupazioni interne.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sulla caduta del governo romeno I test event della pista da Bob di Cortina Notizie correlate Caduta del governo in Romania, cosa succede ai titoli di Stato e all’economia del PaeseLa Romania entra in una nuova fase di instabilità dopo la caduta del Governo guidato dal liberale ed europeista Ilie Bolojan, impallinato da... Leggi anche: Tensioni nel governo, il presidente della Camera, gli auguri di Pasqua e la citazione del Papa: «Nessuna caduta è definitiva» Altri aggiornamenti Temi più discussi: Romania: cade il governo, incognita sul futuro; Romania, cade il governo pro-Ue: si apre una fase di grande incertezza; Caduta del governo in Romania, cosa succede ai titoli di Stato e all’economia del Paese; Processo Salvini, la Cassazione: Nessun sequestro di persona. Caduta del governo in Romania, cosa succede ai titoli di Stato e all’economia del PaeseIn Romania è caduto il Governo Bolojan. I mercati sono relativamente cauti ma il rischio per i titoli di Stato aumenta sul medio periodo ... quifinanza.it Romania: cade il governo, incognita sul futuroCon un record di 281 voti a favore, il 5 maggio è stata approvata la mozione di sfiducia del governo Bolojan. La Romania si trova ora in grosse difficoltà in un momento in cui l’economia nazionale si ... balcanicaucaso.org (Johnny Gretter) Nel 2017 era caduta mentre camminava in piazza Maggiore, nel centro di Pieve Tesino: oggi, quasi dieci anni dopo, il Comune è stato condannato in sede civile a risarcirla con 208mila euro. Questa è la vicenda che ha per protagonista una - facebook.com facebook “Caduta dalle scale” può nascondere altro. Dai segni sul corpo al silenzio delle vittime, come riconoscere la violenza domestica e perché parlarne è fondamentale x.com