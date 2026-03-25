Tensioni nel governo il presidente della Camera gli auguri di Pasqua e la citazione del Papa | Nessuna caduta è definitiva

Nelle ultime settimane, il clima all’interno della maggioranza di governo si è fatto teso, con confronti più accesi tra i membri e divergenze sulle strategie da adottare. Il presidente della Camera ha rivolto gli auguri di Pasqua, citando una frase del Papa: «Nessuna caduta è definitiva». Nel frattempo, si sono susseguite dichiarazioni ufficiali e scontri pubblici che hanno alimentato le tensioni tra le forze politiche coinvolte.

Il clima nella maggioranza di governo non è certamente dei più semplici. Dopo la sconfitta al Referendum, infatti, nel centrodestra si è acceso un clima di grande tensione, con le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi e la richiesta di un passo indietro a Daniela Santanchè, da parte di Giorgia Meloni. Forse per sdrammatizzare la situazione, forse per portare davvero un augurio alla propria maggioranza, fatto sta che Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ha scelto di portare ai parlamentari un augurio che sembra perfetto per la fase politica. Con una citazione di Papa Leone XVI certo, ma azzeccata per il momento: « Nessuna caduta è definitiva, nessuna notte è eterna, nessuna ferita è destinata a rimanere aperta per sempre», è la frase. 🔗 Leggi su Open.online

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