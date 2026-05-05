Dopo la caduta del governo guidato da un leader liberale e europeista, la Romania si trova in una fase di incertezza politica. La crisi ha coinvolto alleanze tra socialisti ed estremisti di destra, portando a una modifica nel quadro politico del Paese. La situazione ha già avuto ripercussioni sui mercati finanziari, con i titoli di Stato che hanno registrato oscillazioni significative, mentre l’economia nazionale si trova ad affrontare un periodo di instabilità.

La Romania entra in una nuova fase di instabilità dopo la caduta del Governo guidato dal liberale ed europeista Ilie Bolojan, impallinato da socialisti ed estrema destra insieme. Il Parlamento romeno ha approvato una mozione di censura con 281 voti favorevoli, ben oltre la soglia richiesta. Perché è caduto il Governo della Romania. A sostenere la sfiducia sono stati in particolare i parlamentari del Partito Social Democratico (Psd) e le forze di opposizione, tra cui l’estrema destra dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni (Aur). Una convergenza tattica che, pur senza tradursi in un’alleanza di governo, ha determinato la fine dell’esecutivo Bolojan.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Caduta del governo in Romania, cosa succede ai titoli di Stato e all’economia del Paese

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