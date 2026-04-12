Guerra e paura fermano i viaggi | sul Lago di Como arrivano le prime disdette per l’estate

In questi giorni si registrano le prime disdette di prenotazioni per le vacanze estive sul Lago di Como, causate dalla situazione di guerra e dalla crescente paura tra i viaggiatori. Numerosi turisti hanno deciso di annullare le prenotazioni già confermate, influenzando le attività legate al turismo nella zona. La tendenza sembra confermare un rallentamento degli arrivi durante la stagione estiva, con ripercussioni sul settore ricettivo locale.

Le prime avvisaglie stanno arrivando proprio in questi giorni: cancellazioni di prenotazioni già confermate per l’estate sul Lago di Como. E il motivo, questa volta, non ha nulla a che vedere con il meteo o con i prezzi, ma con uno scenario internazionale sempre più instabile. Secondo quanto.🔗 Leggi su Quicomo.it

Arrivano le prime disdette. Il conflitto mette nel mirino migliaia di prenotazioni: "Il settore rischia la crisi""Oltre alle difficoltà operative dovute alle cancellazioni e ai rientri, nei prossimi giorni potremmo perdere centinaia di gruppi di americani,...

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