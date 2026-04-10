A Roma un'installazione lungo venticinque metri rappresenta un sudario di otto metri di larghezza, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo dei più di 18.000 bambini morti a Gaza tra ottobre 2023 e maggio 2025. L'iniziativa si svolge nelle vie cittadine e intende sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tragedia che ha coinvolto i minori in quella regione. Un video accompagna l'evento, sottolineando il messaggio di memoria e di denuncia.

Venticinque metri di sudario, largo otto, per non rimanere in silenzio e non dimenticare gli oltre 18mila bambini uccisi a Gaza fra ottobre 2023 e maggio 2025. Il sudario, venerdì 10 aprile, ha attraversato in silenzio le strade dall’ Esquilino al Verano: sopra al telo bianco, i volontari di Carnia per la pace, hanno scritto a mano i nomi di quei 18.457 bambine e bambini palestinesi che hanno perso la vita. A sostenere il telo, decine di mani, simbolo “di un gesto collettivo di cura e memoria”. L’iniziativa, nata a Udine per la famosa partita Italia-Israele dello scorso ottobre, è già stata portata a Feltre, Bologna, Firenze, Tolmezzo, Bassano, Trieste, Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venticinque metri di sudario per Gaza attraversa le vie di Roma: l’iniziativa per non dimenticare i 18mila bambini uccisi – Video

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"Calhanoglu ha fatto oggi quello che ai miei tempi era abbastanza frequente. Una volta, soprattutto chi giocava da mezzala o da mediano ci provava sempre, quando arrivava ai venticinque metri. Adesso, invece, si preferisce andare dentro con il pallone, mah. - facebook.com facebook

Da oltre 2 metri di neve sull'appennino centrale a 24-25 °C nel giro di pochi giorni. No, non è un’anomalia “inspiegabile”: è il volto più autentico della primavera mediterranea. Basta spostare di poco le figure bariche per passare da aria artica, vento e nevicate x.com