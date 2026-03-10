L’omicidio Ravasio Rigettata la richiesta di perizia psichiatrica chiesta dalla mantide

In un’udienza svoltasi ieri nel tribunale di Busto Arsizio, si è discusso del processo per l’omicidio di Fabio Ravasio, un uomo di 52 anni ucciso il 9 agosto 2024 mentre attraversava via Vela a Parabiago in bicicletta. La richiesta di perizia psichiatrica avanzata dalla difesa è stata respinta, lasciando invariato l’assetto delle indagini.

Ieri l'aula del tribunale di Busto Arsizio è stata teatro di un'udienza decisiva nel processo per l'omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne ucciso il 9 agosto 2024 mentre percorreva in bicicletta via Vela a Parabiago. Il dibattimento ha rivelato nuovi dettagli sul ruolo degli imputati e sulle responsabilità nell'investimento fatale, orchestrato - secondo l'accusa - dalla compagna Adilma Pereira Carneiro, insieme a diversi complici. Mirko Piazza, uno dei protagonisti della vicenda, ha ribadito davanti al giudice le proprie scuse, spiegando di essersi fidato di Massimo Ferretti, l'amante di Adilma, nelle fasi che hanno portato alla morte di Ravasio.

