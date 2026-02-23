Chiesta la perizia psichiatrica sul 47enne che ha aggredito la bimba all’Esselunga di via Corridoni

Un uomo di 47 anni ha aggredito una bambina all’interno di un supermercato di Bergamo. La causa dell’episodio sembra essere un rifiuto da parte della vittima di consegnare alcuni oggetti al soggetto. Durante l’interrogatorio, l’uomo non ha spiegato il motivo del suo comportamento e non ha fornito motivazioni sulla sua azione, che ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti. È stata richiesta una perizia psichiatrica per valutare il suo stato mentale.

Bergamo. Durante l’interrogatorio non ha fornito spiegazioni sul suo gesto, sul perchè abbia cercato di strappare la bimba dalle braccia della mamma. Non avrebbe manifestato segni di pentimento, l’aggressore della piccola di un anno e mezzo all’Esselunga di Via Corridoni sabato 14 febbraio, e per questo il Gip ha confermato la custodia cautelare in carcere ritenendo l’atto un tentativo di sequestro. L’avvocata di Emil Mortu, 47enne rumeno, ha chiesto al Gip Michele Ravelli l’incidente probatorio per un approfondimento delle condizioni psichiatriche del suo assistito. Toccherà proprio a Ravelli decidere se sia necessaria una perizia psichiatrica, anche sulla base dell’esito delle indagini della Squadra mobile coordinata dalla pm Giulia Angeleri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

“Sembrava un peluche”, resta in carcere il 47enne che ha aggredito la bimba all’Esselunga di via CorridoniEmil Mortu, 47enne romeno, resta in carcere dopo aver aggredito una bambina di un anno e mezzo all’interno di un supermercato di Bergamo.

Chiesta la perizia psichiatrica sull’uomo che ha tentato di strappare la bimba alla madre al supermercatoUn uomo ha tentato di portare via una bambina al supermercato, provocando preoccupazione tra i presenti.

