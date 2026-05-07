Studenti e memoria storica | raccontata la vicenda di un finanziere caduto in servizio

Giovedì 7, nella Sala dell'ex Refettorio di San Paolo a Ferrara, si è tenuta una cerimonia dedicata alla memoria storica, coinvolgendo oltre 100 studenti. È stato presentato il primo fascicolo della collana storica di Assoarma Ferrara, intitolato ‘Vita e morte di un finanziere: Bruno’. L’evento ha ricordato il sacrificio di un finanziere caduto in servizio, attraverso la narrazione della sua vicenda.

Una mattinata all'insegna della memoria e dell'identità, con oltre 100 studenti protagonisti. Giovedì 7 la Sala dell'ex Refettorio di San Paolo a Ferrara ha ospitato la presentazione del primo fascicolo della collana storica di Assoarma Ferrara, dal titolo ‘Vita e morte di un finanziere: Bruno.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate La memoria raccontata con Benigni attraverso gli occhi di un bambinoSul filo della storia e della memoria l’articolo dei giovani reporter della 3A di Consandolo. Leggi anche: Editoria: Gasparri, 'seguiamo vicenda La Stampa, è testata storica' Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viaggio della Memoria: domani la partenza degli studenti; Viaggio della Memoria, studenti romani nei luoghi della Resistenza e della deportazione; Musica e memoria, studenti protagonisti il 25 aprile; Memoria, 610 studenti in viaggio nei luoghi della deportazione nazifascista. Memoria e storia davanti agli studenti: presentato il primo fascicolo su Bruno BolognesiDove sei: Homepage > Lista notizie > Memoria e storia davanti agli studenti: presentato il primo fascicolo su Bruno Bolognesi ... cronacacomune.it Memoria, 610 studenti in viaggio nei luoghi della deportazione nazifascistaL'assessora Albanese: Questo viaggio è il nostro impegno a curare una memoria attiva ed è la nostra responsabilità verso il futuro ... firenzetoday.it “MusiCabras Festival Smim”, 200 studenti per la terza edizione x.com Il progetto “Io… non me la bevo!”, svoltosi il 6 maggio presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Sebastiano Grandis” di Cuneo, ha coinvolto un centinaio di studenti delle prime classi in un ciclo di lezioni dedicate alla sensibilizzazione sui rischi legati all'uso di al - facebook.com facebook