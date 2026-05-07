Studenti e memoria storica | raccontata la vicenda di un finanziere caduto in servizio

Da ferraratoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 7, nella Sala dell'ex Refettorio di San Paolo a Ferrara, si è tenuta una cerimonia dedicata alla memoria storica, coinvolgendo oltre 100 studenti. È stato presentato il primo fascicolo della collana storica di Assoarma Ferrara, intitolato ‘Vita e morte di un finanziere: Bruno’. L’evento ha ricordato il sacrificio di un finanziere caduto in servizio, attraverso la narrazione della sua vicenda.

Una mattinata all'insegna della memoria e dell'identità, con oltre 100 studenti protagonisti. Giovedì 7 la Sala dell'ex Refettorio di San Paolo a Ferrara ha ospitato la presentazione del primo fascicolo della collana storica di Assoarma Ferrara, dal titolo ‘Vita e morte di un finanziere: Bruno.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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