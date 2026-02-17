La memoria raccontata con Benigni attraverso gli occhi di un bambino

Roberto Benigni ha condiviso la sua visione sulla memoria, spiegando che spesso i ricordi più vivi arrivano dai bambini. I giovani reporter della 3A di Consandolo hanno scritto un articolo ispirato a questa idea, cercando di catturare come i più piccoli percepiscono il passato. La professoressa Lavinia Sirotti ha guidato gli studenti nel processo di scrittura, aiutandoli a mettere in parole le loro impressioni.

Sul filo della storia e della memoria l'articolo dei giovani reporter della 3A di Consandolo. I cronisti sono stati seguiti nel loro lavoro dalla professoressa Lavinia Sirotti. Andiamo a leggere. Non basta il 27 gennaio per celebrare la Giornata della Memoria. Il gioco più bello del mondo: quando il sorriso sconfigge l'orrore. Riflessioni della 3A dell'IC Bassani, plesso di Consandolo, dopo la visione del film 'La vita è Bella'. Cosa fareste se il mondo intero decidesse di diventare un incubo per vostro figlio? Guido Orefice, interpretato da un indimenticabile Roberto Benigni (anche regista e sceneggiatore insieme a Vincenzo Cerami), decide di trasformare l'orrore della deportazione in un gigantesco gioco.