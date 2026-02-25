Editoria | Gasparri ' seguiamo vicenda La Stampa è testata storica'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Sulla questione del quotidiano 'La Stampa' serve attenzione da parte della politica. Ne ho già parlato con il sottosegretario Barachini e con altri esponenti del governo, e il nostro impegno è quello di seguire l'evoluzione delle vicende che riguardano questa testata storica". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo alla conferenza stampa organizzata dai giornalisti de La Stampa presso la sala stampa della Camera. "Sappiamo quello che rappresenta La Stampa, anche dopo le vicende di violenza e sopraffazione contro la libertà di stampa di cui è stata vittima, sottolineate anche dalla recente visita del Presidente Mattarella a Torino. Esiste poi un tema più generale che riguarda tutta l'editoria, ed è quello dello sbilanciamento a livello mondiale verso i giganti della rete. Nessuno vuole fermare la modernità, ma esistono dei problemi che vanno affrontati, come quello fiscale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Gasparri: "Le tasse di Amazon per sostenere l'editoria"

Report: Gasparri, 'porteremo vicenda Bellavia in Antimafia'Il report riferisce che Gasparri ha annunciato l’intenzione di portare la vicenda Bellavia all’attenzione dell’Antimafia.