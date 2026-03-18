Redona studenti a confronto con forze dell’ordine ed esperti | al Qoelet una mattinata su legalità e sicurezza

A Bergamo, più di duecento studenti hanno partecipato a una mattinata al Qoelet dedicata a legalità e sicurezza, confrontandosi con forze dell’ordine ed esperti. La discussione è iniziata con una domanda diretta rivolta ai ragazzi: “E voi, cosa avreste fatto?”. L’evento ha coinvolto giovani e professionisti in un momento di approfondimento su temi legati alla sicurezza e alla legalità.

Bergamo. Una domanda semplice, ma capace di catturare subito l’attenzione di oltre duecento studenti: “E voi, cosa avreste fatto?”. È iniziata così, giovedì 12 marzo al teatro Qoelet di Redona, la mattinata dedicata a legalità e sicurezza urbana che ha coinvolto le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Petteni. L’incontro, coordinato dalla professoressa Francesca Citrigno e organizzato con la collaborazione dell’Agep – Associazione Genitori Petteni, rappresentata dalla segretaria Benedetta Previtali, ha portato a dialogare con gli studenti un gruppo di professionisti del settore: la comandante della Polizia Locale Monica Porta, i vicecommissari Duzioni e Battista, la sovrintendente Mascolo, l’avvocata Sara Veri e la psicologa Giorgia Pedroncelli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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