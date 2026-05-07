Studenti beccati a minacciare altri allievi | denunciati dalla Polizia Locale

Nella città di Afragola, alcuni studenti sono stati denunciati dalla Polizia Locale dopo aver minacciato altri coetanei. La Polizia Locale interviene quotidianamente davanti agli istituti scolastici per garantire la sicurezza degli studenti durante l’ingresso e l’uscita. Le forze dell’ordine hanno identificato e denunciato i giovani coinvolti nelle minacce, che ora rischiano conseguenze legali. L’attività delle forze di polizia continua per prevenire ulteriori episodi simili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ogni giorno la Polizia Locale della Città di Afragola è presente all’esterno degli istituti scolastici per garantire che gli alunni possano accedere alle scuola in sicurezza. Durante il servizio espletato all’esterno dell’ Istituto Montalcini ubicato in Via delle Marche, l’attenzione degli Agenti è stata richiamata dalle urla di alcune persone che segnalavano la presenza di ragazzi armati di oggetti atti ad offendere che minacciavano gli altri alunni. Gli Agenti immediatamente intervenivano e dopo aver individuato i due alunni, anche loro iscritti all’istituto Montalcini, procedevano a fermarli e recuperare gli oggetti pericolosi in loro possesso.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Studenti beccati a minacciare altri allievi: denunciati dalla Polizia Locale Notizie correlate Leggi anche: Atti osceni tra uomini vicino al centro commerciale Ikea di Afragola, sorpresi in 6 dalla Polizia Locale: denunciati Brera, cercano di rubare 8 casse di Franciacorta da 1.300 euro: beccati dalla poliziaMilano, 11 marzo 2026 – Hanno aspettato che l'autista scendesse dal camion per fare delle consegne e mentre uno faceva da palo e l'altro restava in...