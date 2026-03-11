A Milano, alcuni uomini hanno tentato di rubare otto casse di Franciacorta dal valore di circa 1.300 euro. Approfittando del momento in cui l’autista scendeva dal camion per effettuare una consegna, sono stati intercettati dalla polizia. Gli agenti sono intervenuti prontamente e hanno impedito il furto, portando all’arresto dei sospetti. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte è stato reso noto.

Milano, 11 marzo 2026 – Hanno aspettato che l'autista scendesse dal camion per fare delle consegne e mentre uno faceva da palo e l'altro restava in auto pronto a ripartire con la refurtiva, il terzo complice è salito sul mezzo pesante, ha azionato la pedana e ha scaricato otto casse di Franciacorta, per un valore totale di circa 1.300 euro. Tutto è successo ieri mattina, intorno alle 11.30, in via Mercato, nel quartiere Brera di Milano. Il tentato colpo sotto gli occhi dei ghisa . Alla scena hanno però gli agenti della squadra mobile, impegnati in un servizio contro i reati predatori. Non appena l'uomo alla guida dell'auto si è avvicinato al camion con il baule già aperto, pronto per far caricare le casse, i poliziotti sono intervenuti per bloccarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brera, cercano di rubare 8 casse di Franciacorta da 1.300 euro: beccati dalla polizia

Articoli correlati

Cercano di rubare una moto da 15mila euro: arrestatiStavano cercando di rubare una moto da 15mila euro in via Pirandello, a pochi minuti a piedi dalla fermata della metro De Angeli (linea rossa).

Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone beccati insieme, l’incontro a Madrid e il weekend da soli in FranciacortaIl settimanale Chi ha beccato Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone lasciare insieme un relais in Franciacorta.