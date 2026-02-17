Santarcangelo investe su sport e servizi | variazione di bilancio da 2 milioni di euro per la cittadella

Il Comune di Santarcangelo ha approvato una variazione di bilancio da 2 milioni di euro per finanziare nuovi interventi, tra cui la ristrutturazione della cittadella sportiva. Questa decisione deriva dalla necessità di migliorare le strutture sportive e offrire servizi più efficienti ai cittadini. Durante il Consiglio comunale di lunedì 16 febbraio, sono stati approvati anche fondi per il municipio e per agevolazioni sulla Tari, in risposta alle richieste di residenti e associazioni locali.

Variazioni di bilancio per sport, municipio, interventi pubblici ed esenzioni Tari: questi i punti più significativi del Consiglio comunale di Santarcangelo che si è svolto lunedì, 16 febbraio. Dopo i preliminari della seduta, l'assessore a Bilancio e tributi, Gianni Giambi, ha presentato la variazione al bilancio di previsione 20262028 con l'applicazione di parte dell'avanzo vincolato presunto del 2025, pari a oltre 2,3 milioni di euro. Gran parte del totale sarà utilizzata per finanziare i lavori di completamento del palazzetto dello sport (2,2 milioni di euro), mentre la restante parte sarà utilizzata per lavori di manutenzione straordinaria al palazzo comunale.